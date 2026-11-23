Centro Sportivo, sind. Qualiano svela dettagli e retroscena: “Quando chiamò ADL, pensai ad uno scherzo"

Il sindaco De Leonardis a Canale 21 svela progetto, autorizzazioni e retroscena del centro sportivo del Napoli.

Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, è intervenuto nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21 per illustrare i dettagli del progetto del nuovo centro sportivo del Napoli. Dalle caratteristiche della struttura ai collegamenti con lo stadio Maradona, passando per le autorizzazioni necessarie e i retroscena della trattativa con Aurelio De Laurentiis, il primo cittadino ha ricostruito le tappe dell'operazione.

Il progetto del centro sportivo: 18 ettari, otto campi e uno stadio per la Primavera

“Questi sono i capisaldi su cui sta lavorando lo studio del professore Discepolo, ci sta lavorando ormai da tempo. Sorrido al laghetto perché è un vezzo che deve essere assolutamente fatto. La struttura del nuovo centro sportivo, secondo la volontà della società, deve avere campi per la cantera, per i giovani, lo stadiolo per la Youth League e quindi giocare con la Primavera nel proprio centro sportivo. Il progetto originale nasce su 18 ettari, in questo momento 13 sono stati acquisiti, cinque stanno risolvendo piccoli problemi burocratici che poi alla fine credo confluiranno tutti quanti nei 18 ettari”.

La posizione e i collegamenti: “Dal Maradona e da Afragola in 20-25 minuti”

“La località definita è Pozzo Novo, a ridosso di una strada denominata Grande Viabilità. Il presidente si è cronometrato i tempi che dividono la stazione ferroviaria denominata Pontericcio, quindi Qualiano-Giugliano, dal luogo dove dovrebbe sorgere il centro sportivo: quattro minuti in macchina. Il collegamento con la stazione di Afragola dell'alta velocità avviene in 20-25 minuti senza traffico, così come quello dal centro sportivo allo stadio Maradona. Dall'aeroporto siamo sui 20 minuti. La maggior parte dei calciatori abita nella zona di Varcaturo e impiegherebbe cinque o sei minuti”. Il sindaco ha inoltre illustrato un'ipotesi per agevolare gli spostamenti dei giovani calciatori: “Nelle nostre idee c'è quella di realizzare un trasporto urbano per collegare sia la città di Qualiano sia il centro sportivo con la stazione, attraverso una circolare di pullman”.

Le autorizzazioni ZES e l'acquisto dei terreni: “Il contratto è condizionato all'approvazione”

“La società sta acquistando terreni che hanno una destinazione urbanistica di natura agricola. Quindi è condizionata all'autorizzazione ZES, che supera i vincoli urbanistici e burocratici. È una zona economica speciale che ha anche dei tempi contingentati: 35 giorni per l'istruttoria e 90 giorni per la fase definitiva, come termine ultimo. Si fa una conferenza di servizi sincrona dove ci mandano il progetto e noi dobbiamo esprimerci con un parere positivo o negativo. Nel progetto abbiamo soltanto campi sportivi e uffici che coprono, su 180mila metri quadrati, 7.500 metri quadrati di superficie. Credo sia anche un investimento ecosostenibile che possa far bene al territorio”. Il sindaco ha quindi precisato che l'avvio dei lavori veri e propri resta legato al completamento dell'iter autorizzativo.

Il retroscena su De Laurentiis: “Mi chiamò personalmente per vedere i terreni”

“Questa storia è cominciata a febbraio 2024, con un emissario della società Calcio Napoli che stava effettuando una ricerca sui terreni. De Laurentiis ha detto pubblicamente che erano 23 i comuni che aveva visitato. Il 30 marzo ricevo una telefonata alla quale non avevo nemmeno risposto perché non conoscevo il numero. A un certo punto mi dice: sono il presidente De Laurentiis, mi può rispondere? Pensavo fosse uno scherzo. Nel frattempo mi ha chiamato un suo dirigente dicendo che mi stava chiamando il presidente. Mi disse che voleva venire a vedere i terreni. Gli risposi che era il benvenuto e che poteva venire quando voleva. Venne in incognito, pioveva, non si poteva vedere molto, però rimase impressionato dalla location”.

La trattativa e la svolta di agosto: “Qualiano è tornata in pole position”

“In quel momento in auge era Monterusciello perché avevano quasi chiuso, però c'erano problemi di spazi, di metrature, di autorizzazioni e di impegni con finanziamenti. Nel passare dei mesi, a luglio, con 40 gradi, vennero a fare un ulteriore sopralluogo, non De Laurentiis ma lo studio. Il 14 agosto alle 18:08 mi arriva un WhatsApp del professore che dice che Qualiano rientra di nuovo in pole position per questo tipo di attività. Da agosto a settembre sono incominciati i rapporti e la trattativa. Ci fu un'altra visita, questa volta accompagnata da tutto l'entourage del Napoli, dall'amministratore delegato, dai tecnici e dall'avvocato. Dopodiché c'è stata la trattativa con i proprietari”. De Leonardis ha infine sottolineato il contributo dei proprietari dei terreni: “L'amministrazione è stata solo di supporto. È stata una trattativa sulle aspettative di prezzo dei proprietari, ai quali va tutto il mio applauso perché hanno fatto un sacrificio anche economico, abbassando notevolmente le loro pretese per far sì che questo sogno diventasse realtà”.