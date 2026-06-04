“Maledetti concerti!”, ADL annuncia che il Napoli inizierà il campionato fuori casa
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Aurelio De Laurentiis annuncia che il Napoli giocherà la prima giornata del campionato di Serie A 2025/26 in trasferta.
La prima giornata del campionato di Serie A 2025/26 il Napoli la disputerà in trasferta. Colpa dei "maledetti concerti" dell'estate, come ha dichiarato Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro:
"La prima partita sarà in trasferta perché devo dare il tempo di rizollare il campo dopo questi maledetti concerti. Da anni chiedo di farmi giocare la prima partita in trasferta e in Lega hanno sempre cortesemente accettato".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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