Pastore: “Già staccati, gioco modesto e con l’Arsenal non potevi far altro che arroccarti e subire?”

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Giuseppe Pastore a Cronache di Spogliatoio ha commentato il momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Non ci si può abituare alla mediocrità e poi leggo anche a testa alta? Il Napoli sembra inerme rispetto alle big e c'è qualcosa che non va e questa cosa va spiegata ai tifosi e a qualche giocatore. Oggi il Napoli non può fare di più di 26 tiri subiti dall'Arsenal? In passato il Napoli ha fatto grandi partite anche all'esordio in Champions, ora si pensa al Bologna ma perché?".