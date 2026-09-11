Rampulla: "Portieri, più infortuni perché si gioca di più palla coi piedi?"

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Alla radio di Tuttomercatoweb.com è arrivato il contributo dell'ex portiere Michelangelo Rampulla, che è partito dalla Roma vista in Champions: "Al Como un ottimo voto. Sono rimasto sorpreso, approcciarsi la prima volta alla Champions e giocare così non è semplice. Ha fatto sembrare tutto come se fosse naturale. Hanno giocato tutti come se fosse una partita normale. Sulla Roma dico che il campo era difficile, però ha fatto una buona partita. Ha corso qualche rischio di troppo ma loro giocavano in casa e sono un'ottima squadra. Un pari è un ottimo risultato".

"Meret e Milinkovic Savic sono due ottimi portieri. Parliamo di due giocatori importanti. Credo che non farà rimpiangere Meret, anche lo scorso anno ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. Il fatto che il portiere ora giochi molto più al piede credo sia più soggetto a infortuni muscolari rispetto a un tempo".