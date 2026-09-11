Del Genio smentisce Allegri: “Con l’Arsenal la peggior prova! Almeno nelle altre qualche occasione…”

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Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8: "Non sono d’accordo con quanto detto da Allegri. Ha ritenuto Napoli-Arsenal la migliore rispetto alle precedenti ma vanno considerate le due fasi. Lui dice che è stata la miglior fase difensiva ma gli xG ed i tiri totali non dicono proprio quanto sostiene lui.

Ma non solo: in fase offensiva almeno le altre due siamo stati pericolosi, con l’Inter anche molto pericolosi mentre con l’Arsenal i numeri dicono che non siamo mai stati pericolosi e lo dicono in maniera netta. Quindi sono semplici valutazioni, sinceramente è stata la peggiore per me e lui la vede come migliore. Lui è un grande allenatore, io non sono nessuno ma i numeri parlano a favore della mia tesi”