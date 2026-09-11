Scotto: "ADL non è contento, Allegri ha già capito una cosa..."

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Su Hotel Football, su Youtube, ha parlato Giovanni Scotto. Questo il suo commento sul momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Allegri è un bravissimo allenatore ma deve fare bene, è arrivato a Napoli per fare meglio dello scorso anno, lo ha detto lui e non io. Ogni allenatore ambizoso fa questo. La partenza non è stata buona. Lui è il primo che sa che se non batte il Bologna si apriranno scenari che possono portare a tutti, quindi attenzione. De Laurentiis non è contento e quindi non bisogna aver paura di analizzare le cose come stanno".