Scotto: "ADL non è contento, Allegri ha già capito una cosa..."
Su Hotel Football, su Youtube, ha parlato Giovanni Scotto. Questo il suo commento sul momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Allegri è un bravissimo allenatore ma deve fare bene, è arrivato a Napoli per fare meglio dello scorso anno, lo ha detto lui e non io. Ogni allenatore ambizoso fa questo. La partenza non è stata buona. Lui è il primo che sa che se non batte il Bologna si apriranno scenari che possono portare a tutti, quindi attenzione. De Laurentiis non è contento e quindi non bisogna aver paura di analizzare le cose come stanno".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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