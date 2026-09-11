Biasin: "ADL voleva Inzaghi, due ore al telefono per convincerlo..."

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"De Laurentiis vuole giocare bene". Lo ha detto Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio facendo poi una rivelazione. "Sai chi è stato il primo a chiamare quest'estate? Inzaghi. L'ha tenuto a telefono due ore per cercare di convincerlo e non ci è riuscito. Poi non ho capito perché abbiamo ripiegato su Allegri, sono due allenatori molto distanti".

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