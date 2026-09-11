Beukema: "Basta parlare, siano i risultati a farlo! Siamo forti, questo l'obiettivo..."

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Si avvicina la gara delicatissima contro il Bologna e quest'oggi ha parlato il difensore del Napoli ed ex rossoblù Sam Beukema, intervistato da Kiss Kiss Napoli, partendo dalle sue condizioni fisiche: “Mi sento molto bene. Già da qualche settimana sono rientrato con il gruppo a pieno regime. Mi sento molto bene, mi sento pronto e non vedo l’ora di dare una mano alla squadra. Ho tanta voglia. Non era bello per me perché avevo quel problema al tendine per qualche settimana. Non sono riuscito a fare i ritiri e quel periodo è ovviamente molto importante perché lì si inizia già la stagione e ci si prepara bene per l’inizio. Adesso però mi sento molto bene e sento anche che sono pronto”.

Sugli obiettivi: “Noi vogliamo arrivare al massimo, vogliamo arrivare a marzo e stare ancora dentro tutte e tre le competizioni. Questo è il nostro obiettivo per ora. Dobbiamo aumentare ancora rispetto alle ultime partite il nostro livello e poi, se vogliamo arrivare là, questo è l’obiettivo”.

Sul messaggio dopo 3 ko: "Serve tornare a vincere al Maradona. Per noi, per i tifosi, per tutti, noi dobbiamo dare il nostro massimo. Abbiamo una squadra fortissima. Adesso non serve più parlare, secondo me dobbiamo parlare in campo. Io adesso sono rientrato. Faccio questa intervista con piacere, ovviamente, però non voglio parlare tanto, voglio farmi vedere. Vale anche per la squadra, dobbiamo parlare in campo domenica”.