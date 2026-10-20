Marcolin: "C'è stata una leggerezza di formazione a Venezia"

Dario Marcolin, ex giocatore del Napoli e oggi talent in tv, ha parlato a Canale 8: "Si aspettava la sosta per ripartire, non è stato così. A me dispiace vedere che il Napoli ha già perso le partite che di solito perde in un anno. Allegri ha giocato con me, è un amico, ma non mi aspettavo una formazione simile con Lucca e Giovane.

A volte è meglio prima sbloccarla e poi corri ai ripari. Quella leggerezza ti è costata cara perché nella ripresa hai giocato bene e magari se De Bruyne segna l'avresti anche vinta, ma la realtà è che oggi ti trovi di fronte a un bivio, tra Bodo e Roma. Se il Napoli c'è deve ritrovarsi subito, allora o risorgi o crolli, non c'è altra strada".