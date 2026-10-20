Modugno: "Bisogna rivedere aspettative, Napoli forte ma per quale obiettivo?"

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha parlato a Televomero del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra: "Il Napoli è stato anche sfortunato, col Venezia hai tirato in porta 30 volte. Avessi vinto 2-1, ci saremmo ritrovati qui a dire che questa squadra comunque è poco concreta. Ci sono dei momenti e delle stagioni in cui il rischio più grande è buttare via il bambino con l'acqua sporca. Il Napoli poi viene da due sessioni di mercato condizionate e da una serie di infortuni a catena.

E pongo l'ultima questione: qui c'è un livello di aspettative che va rimodulato. Il Napoli è forte e ha valore, ma per quale obiettivo? Io ho l'impressione che il livello di aspettative quest'anno sia troppo alto e il rischio di restare delusi è altissimo. Due anni fa hai vinto lo scudetto e non eri la squadrapiù forte, ma vi ricordate il gioco? E ora aggiungici due anni di logorio in più...".