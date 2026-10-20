Lo Monaco fa notare: "ADL aveva due strade in estate, visto il risultato?"

Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato a Televomero del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "E' stata una partita che ha due chiavi di lettura. La prima riguarda il campo e il campo ha detto che il Napoli la vince 9 volte se la gioca 10 volte. Loro hanno vinto con un tiro e mezzo in porta. Ma quando perdi poi cominciano i processi. La seconda, la più importante, va fatta risalire all'inizio del campionato quando il Napoli aveva due opzioni: una, confermare la stessa squadra e prendere un allenatore sicuro per determinati risultati; la seconda era la rivoluzione. Il Napoli ha scelto la prima opzione ma il risultato ora è già negativo".