Marinozzi: "Il Napoli scappa sempre indietro ed è passivo! I dati sono sorprendenti..."

Andrea Marinozzi analizza la passività difensiva del Napoli di Allegri, evidenziando i problemi nei duelli, nei recuperi offensivi e nelle transizioni

Il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, intervenuto a Fontana di Trevi su Cronache di Spogliatoio, ha analizzato le difficoltà tattiche del Napoli di Massimiliano Allegri, soffermandosi in particolare sull'atteggiamento difensivo degli azzurri. Secondo Marinozzi, la squadra tende ad arretrare eccessivamente anziché aggredire il portatore di palla, finendo così per concedere campo e iniziativa agli avversari. Una tendenza confermata, a suo giudizio, anche da diversi dati statistici che collocano il Napoli nelle ultime posizioni della Serie A per alcuni indicatori difensivi e di pressione offensiva.

Marinozzi: "Il Napoli è troppo passivo, si porta il nemico in casa. I dati sono sorprendenti"

"In un calcio che è sempre più difesa attaccando in avanti e ingaggiando duelli, il Napoli scappa all'indietro e fa pochi duelli. Lo chiesi a Landucci in occasione del gol di Alajbegovic e disse: 'Non è una richiesta, ma un errore, dovevamo uscire'. Ma al di là del gol di Alajbegovic, sono tantissimi gli episodi così. O Landucci ha detto una mezza verità, o i giocatori non riescono a fare quello che viene richiesto dallo staff tecnico. Il Napoli è troppo passivo e, se scappi, non vinci, o comunque diminuiscono le possibilità di vincere.

Pensiamo al gol della Lazio: quando Noslin conduce il pallone, a un certo punto devi ingaggiare il duello, devi obbligarlo a fare una giocata. Invece, come Alajbegovic, porta palla e la dà a Frattesi che segna. Questo avviene tantissime volte, troppe volte il Napoli si porta il nemico in casa. Per chi conosce e studia i dati, ci sono numeri che non sono sorprendenti per le squadre di Allegri, ma sono sorprendenti per le grandi squadre, che solitamente hanno valori ben diversi. Il Napoli è passivo. In Serie A è 17° per contrasti, 20° per intercetti — e in quella zona di classifica ci sono squadre come Cagliari, Genoa e Parma —, 15° per passaggi nell'ultimo terzo e 19° per tiri di testa subiti, peggio fa solo il Parma.

Troppe volte il Napoli si porta il nemico in casa e, se hai questo tipo di atteggiamento, soffri anche a livello offensivo. Infatti, i dati di pressione offensiva vedono il Napoli ultimo per recuperi offensivi e 15° per azioni di contropiede. Se si continuerà con questo atteggiamento, difficilmente il Napoli dominerà le partite, sarà sempre con l'episodio al centro".