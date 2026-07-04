Allegri-Napoli, Bellucci: "Non sarà difensivista e sfrutterà Lukaku e De Bruyne"
Claudio Bellucci, ex calciatore e oggi allenatore, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dei temi principali in casa azzurra. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che alla griglia di partenza del prossimo campionato il Napoli sia una delle più forti. Poi, sul mercato bisogna far quadrare i conti e pensare alla voglia di chi vuole rimanere veramente per la causa. Questo per un allenatore come Allegri è un fatto positivo. Per me il Napoli si deve rinforzare con qualche cambio in più in difesa e potrà lottare per i vertici".
Come te lo immagini il Napoli di Allegri?
"Una squadra pragmatica, molto concreta, non difensivista. Perché secondo me sfrutterà appieno sia De Bruyne che Lukaku, spero convincendoli a rimanere, perché stanno facendo un ottimo Mondiale. Sono grandissimi giocatori e siccome il livello del calcio italiano è calato, tenere grandi giocatori ti possono risolvere sempre le partite, anche se non stanno benissimo. Lo abbiamo visto al Mondiale: Lukaku entra e fa gol".
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