Marolda: “De Bruyne non ha più gamba e non può fare l'intollerante! Allegri ha ragione"

Ciccio Marolda analizza il Napoli: critiche a De Bruyne, fiducia in Allegri e riflessioni sulla possibile cessione del club.

Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto ai microfoni di 'Giochiamo d'Anticipo', programma su Televomero, ha analizzato il difficile momento del Napoli in Champions League, soffermandosi sui problemi delle squadre italiane nelle competizioni europee e sull'importanza della prossima sfida contro il Bodo Glimt: "Le italiane hanno preso 14 gol in quattro partite. Però non eludiamo il discorso Napoli… Quella con il Bodo Glimt è una partita decisiva per il Napoli assolutamente: perdere tre partite significa ‘arrivederci e grazie’.

De Bruyne è stato un grandissimo calciatore, adesso lo è ancora, però non ha più il ritmo, la gamba, la corsa… De Bruyne non può fare l’intollerante in campo verso i compagni… Sono dalla parte di Allegri? Assolutamente sì.

Lucca titolare a Venezia? Questa è la sua grande occasione, un esame per vedere cosa sa fare.

De Laurentiis è stato onesto sulla cessione del Napoli: ha detto ‘fatemi una proposta e la valuterò’. Non c’è soltanto una questione di vile denaro, ma c’è anche una questione di continuità del Napoli. De Laurentiis può cedere il Napoli, garantendo un’equa valutazione e un futuro buono per il Napoli”.