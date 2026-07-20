Mazzocchi via? Alvino: "Emblema della napoletanità, ma se vuoi svecchiare..."
Carlo Alvino parla del calciomercato del Napoli in uscita: da Mazzocchi a Lindstrom.
Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: "La rosa del Napoli è molto lunga, va sfoltita di molto. Non è bello fare dei nomi. Mazzocchi è l’emblema della napoletanità, del tifo identitario e del senso d’appartenenza. Nella logica dello svecchiamento della rosa, però, ci può stare la sua partenza per l’arrivo di un calciatore più giovane.
È chiaro ed evidente che ci sono giocatori nella rosa che definirei di passaggio, o che non si sono mai integrati. Un esempio può essere Lindstrom. Al suo arrivo sembrava essere un colpaccio, poi in realtà non si è affermato in azzurro e probabilmente andrà via. Magari si metterà in vetrina in questa preparazione estiva".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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