McTominay racconta l’aritmia: “2 giorni prima dei Mondiali ho subito shock elettrico al cuore”

Scott McTominay ripercorre i momenti difficili vissuti prima dell'inizio della stagione, tra l'aritmia, l'intervento al cuore e il lungo percorso di recupero.

Scott McTominay torna a parlare dei problemi cardiaci che lo hanno costretto a fermarsi prima dell'inizio della stagione. Il centrocampista del Napoli ha raccontato le difficoltà affrontate negli ultimi mesi, a partire dalla lieve aritmia benigna riscontrata prima del campionato e corretta attraverso un intervento di ablazione (PFA). Lo scozzese ha ripercorso quei momenti dal ritiro della propria nazionale, raccontando anche quanto accaduto durante i Mondiali: “I Mondiali sono stati duri. Proprio alla fine, mi sono ritrovato a subire uno ‘shock al cuore’. Mancavano due giorni alla partita contro Haiti e io mi ero preparato al meglio. Ero in una condizione fisica eccellente, poi succede una cosa del genere e ti chiedi: ‘Ma perché proprio a me?’”. McTominay ha poi spiegato come ha affrontato quel periodo: “Bisogna andare avanti. Nel calcio capita anche questo e a volte le cose non vanno come vorresti, ma devi comunque continuare a dare il massimo. Non voglio che suoni come una scusa, ma ripensandoci capisco che fa parte del percorso”.

McTominay: “È stato il momento più deludente della mia carriera”

Il centrocampista ha raccontato anche il peso psicologico di quanto accaduto, soprattutto per il ricovero in ospedale a pochi giorni dall'esordio mondiale: “Dopo i Mondiali, ho passato almeno due o tre settimane profondamente deluso; mentalmente non ero del tutto presente, avevo bisogno di tempo per ritrovare la calma e staccare un po'. Ritrovarsi in ospedale due giorni prima della prima partita del Mondiale, in procinto di essere sottoposto a un'anestesia, non è proprio l'ideale. Quando capitano certe cose, le accetti per quello che sono. Non ci puoi fare nulla. Comunque, dopo il Mondiale ho riflettuto su quanto accaduto e la delusione è stata enorme; a essere onesto, probabilmente è stato il momento più deludente di tutta la mia carriera”. L'ex Manchester United ha poi ridimensionato le preoccupazioni circolate sulla sua salute: “Ovviamente per le Tv e i giornali la situazione sembrava molto peggiore di quanto non fosse. Amici e familiari mi contattavano dopo aver letto le notizie sui giornali, ma quella che ho affrontato a Manchester è stata un'operazione molto semplice. È andata molto bene”. Dopo aver ritrovato l'idoneità e il campo con il Napoli, McTominay guarda avanti: “Ora sto bene. Mi sento molto meglio, molto meglio di prima. Ora sono felice di essere tornato a giocare, il calcio è la cosa più importante nella mia vita e lo sarà sempre: voglio tornare, dimostrare ancora una volta il mio valore e assicurarmi di poter raggiungere un livello superiore”. L'obiettivo, dunque, è lasciarsi definitivamente alle spalle quanto accaduto: “L'importante è tornare più forte di prima. Non importa quanto giochi bene una partita, ciò che conta è sempre la partita successiva, recuperare le energie, curare l'alimentazione, il sonno e spingersi oltre i propri limiti”.