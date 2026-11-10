Ordine difende Allegri: “Vittima di una campagna denigratoria! Il Napoli gioca bene”

Franco Ordine difende Allegri a Radio Goal e denuncia una campagna denigratoria contro l'allenatore del Napoli.

Il giornalista Franco Ordine, intervenuto nel corso di "Radio Goal" sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha preso posizione in difesa di Massimiliano Allegri, contestando le critiche rivolte all'allenatore azzurro per il rendimento della squadra. Secondo Ordine, il Napoli ha espresso un calcio di qualità in diverse occasioni, tanto da aver disputato due delle tre partite più belle della stagione, quelle contro Inter e Roma. Il giornalista ha quindi respinto l'idea di una squadra incapace di proporre un buon gioco, sostenendo che il giudizio sul tecnico sia condizionato da una narrazione negativa.

Ordine: “Campagna denigratoria contro Allegri partita già in estate”

Ordine ha poi lanciato un'accusa nei confronti di chi, a suo giudizio, starebbe alimentando il malcontento della tifoseria nei confronti dell'allenatore, senza considerare tutti gli elementi che hanno caratterizzato la stagione del Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli non gioca male ma gioca bene. Due delle tre partite più belle della stagione sono del Napoli contro Inter e Roma. Lo dicono tutti. Stanno manipolando i tifosi contro Allegri con una campagna denigratoria partita in estate senza tenere conto di tante cose”.