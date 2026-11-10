Santacroce difende Allegri: “Troppe attenuanti! Togliete 3-4 titolari al Como e vediamo come gioca”

Fabiano Santacroce difende Allegri e analizza le difficoltà del Napoli tra infortuni ed errori individuali.

L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nel corso della trasmissione Maracanà, ha analizzato le difficoltà attraversate da Napoli e Juventus, sottolineando come entrambe le squadre siano state pesantemente condizionate dagli infortuni e dai problemi realizzativi. Secondo Santacroce, giudicare esclusivamente la classifica senza considerare le numerose assenze rischia di offrire una lettura incompleta del rendimento degli allenatori. “Se vediamo le due formazioni, hanno avuto problemi impressionanti per via degli infortuni e dei problemi del gol. È un'annata assurda. Bisogna aspettare questa sosta e che qualcuno rientri. Se guardiamo solo i punti, è normale che due allenatori come loro non debbano stare lì e non va bene. Ma ci sono troppe attenuanti. È difficile allenare un gruppo con tanti infortuni e dove devi cambiare spesso”.

Santacroce: “Allegri? Togliete 3-4 titolari al Como e vedrete che non giocherà allo stesso modo”

L'ex calciatore si è poi soffermato nello specifico sul lavoro di Massimiliano Allegri, invitando a valutare le prestazioni del Napoli alla luce dei continui cambiamenti di formazione, soprattutto nel reparto difensivo e a centrocampo. Santacroce ha riconosciuto le responsabilità dell'allenatore, ma ha evidenziato anche il peso degli errori individuali e delle assenze, proponendo un paragone con il Como per spiegare quanto possa incidere la perdita di diversi titolari. “Penso che bisogna riuscire a rimanere onesti con quello che si vede. Ci sono tante partite altalenanti, quando si cambiano due quarti della difesa, cambia tutto. E poi cambiare anche regista. Sono cambiati troppi interpreti, misto anche a tanti errori individuali. Ed è normale in queste condizioni. L'allenatore incide, poi prova a togliere al Como 3-4 titolari e vedrai che non suona bene come suona adesso”.