Dazn, Mancini boccia Allegri: “Non è l'allenatore giusto! Non gioca a calcio, è solo un gestore”

Riccardo Mancini critica Allegri e la costruzione del Napoli, chiedendo interventi sul mercato.

Il telecronista Dazn Riccardo Mancini, intervenuto nell'ultima puntata de "Il Bello del Calcio", trasmissione su Televomero, ha espresso un giudizio molto critico sul momento del Napoli, mettendo in discussione sia la costruzione della rosa sia il lavoro di Massimiliano Allegri. Secondo Mancini, il tecnico livornese non sarebbe l'allenatore adatto alle caratteristiche dell'organico azzurro, che presenta un'età media elevata e non riesce a esprimere un'identità di gioco riconoscibile. “Questa squadra è stata costruita male, Allegri non è l'uomo giusto per guidare questi giocatori, è una squadra vecchia, i risultati sono questi, non puoi accontentarti di un pareggio in casa. Il problema è alla radice e durante la stagione non puoi cambiare la radice. Il Napoli non gioca a calcio, qual è l'idea di gioco? Al netto degli infortuni vedo un Allegri che non riesce a incidere sulla squadra, è solo un gestore. Quest'anno non capisco la sua idea di calcio, i risultati che non arrivano sono colpa di tutti”.

Sulle aspettative: “Perché oggi ci si accontenta solo del quarto posto? L’anno scorso il Napoli era arrivato secondo. Quest’estate bisognava capire che il ciclo era finito.”

Cosa fare dopo la sosta? “Il Napoli deve cominciare a pianificare, il mercato è vicino e farà la differenza per gli obiettivi da raggiungere.”