Orsi: “ADL ha preso Allegri come parafulmine! Napoli ridotto ai minimi termini”

Nando Orsi analizza la crisi del Napoli: Allegri, le responsabilità dei calciatori e la reazione contro la Lazio.

L'ex portiere Nando Orsi, intervenuto ai microfoni de "Il Bello del Calcio" su Televomero, ha analizzato il difficile momento del Napoli, soffermandosi sulle responsabilità di Massimiliano Allegri, della società e dei calciatori: “De Laurentiis ha pensato di prendere un parafulmine come Allegri visto che molti giocatori non poteva venderli. Poi ci sono tanti errori individuali dei calciatori, perciò le responsabilità vanno divise. Pensavo Allegri potesse dare di più, ma la squadra è ridotta ai minimi termini sotto tutti i punti di vista”.

Orsi: “Napoli a due facce contro la Lazio, ora bisogna pensare al Torino”

Orsi si è poi soffermato sul pareggio contro la Lazio, evidenziando la differenza di rendimento tra le due frazioni di gioco. Pur criticando l'approccio iniziale degli azzurri, ha riconosciuto il valore della reazione nella ripresa, arrivata contro una delle formazioni più competitive del campionato. “Un Napoli a due facce, nel secondo tempo ha avuto una reazione contro una delle migliori squadre del campionato, l'atteggiamento iniziale non è stato giusto”.

Infine, l'ex portiere ha invitato Allegri a concentrarsi sugli impegni immediatamente successivi alla sosta per le nazionali, evitando di guardare troppo avanti e cercando di ricostruire il percorso della squadra una gara alla volta. “Deve preparare la partita col Torino, vedere partita dopo partita cosa succede”.