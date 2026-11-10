Tarallo: “Allegri è passato dal vincere ad essere in corsa. Voleva ritirarsi dalla Coppa Italia?”

Luciano Tarallo critica il rendimento di Allegri e chiede al Napoli valutazioni decisive prima di Natale.

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, è intervenuto nel corso del podcast Passionapoli, esprimendo forti perplessità sul rendimento della squadra di Massimiliano Allegri. Nel mirino dell'ex collaboratore azzurro soprattutto la media punti dell'allenatore livornese, ritenuta insufficiente per consentire al Napoli di raggiungere obiettivi importanti: “Allegri sta dimostrando di essere sulla falsariga degli ultimi sette anni: una media di 1,5-1,6 punti a partita. Da lì non ti scosti e non andrai da nessuna parte. Si è passati dal ‘vincere qualcosa’ al ‘siamo ancora in competizione per il quarto posto, per un posto in Champions League e per la Coppa Italia’”.

“La Coppa Italia deve ancora cominciare, le somme si tirano prima di Natale”

L'ex preparatore dei portieri ha poi ironizzato sul fatto che il Napoli venga indicato come ancora in corsa per la Coppa Italia, una competizione che gli azzurri devono ancora iniziare. Secondo Tarallo, la società non potrà attendere troppo a lungo per valutare il lavoro di Allegri e l'andamento della stagione: “Mi pare che la Coppa Italia debba ancora cominciare e quindi, a meno che non ti ritiri, è ovvio che tu sia ancora in corsa. Le somme si devono tirare prima di Natale, non più tardi, considerando che il presidente e la società ci hanno abituato più che bene”.