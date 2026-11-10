SSCNapoli, il nuovo resp. marketing Monzani: “Che potenziale! Svilupperemo ecosistema digitale e relazioni tifosi”

Il Napoli punta a rafforzare il proprio brand e la presenza sui mercati internazionali con l'arrivo di Roberto Monzani come Chief Marketing Officer.

Il Napoli punta a crescere anche fuori dal campo e affida a Roberto Monzani il compito di rafforzare la propria dimensione commerciale e digitale. Il nuovo Chief Marketing Officer porta in azzurro una significativa esperienza nel settore della comunicazione sportiva: ha fondato e diretto Inter Media House, contribuendo allo sviluppo del modello di calcio come media company, basato su contenuti, piattaforme digitali e valorizzazione dei brand. Nel suo percorso figurano anche collaborazioni internazionali nel mondo della musica e dell'intrattenimento e progetti per ampliare la presenza dei club sui mercati esteri. Monzani insegna inoltre marketing e comunicazione dello sport all'Università Cattolica e alla 24ORE Business School.

Le prime parole di Monzani: “Che potenziale ha il Napoli”

Il nuovo dirigente ha presentato la sua sfida attraverso un messaggio pubblicato su LinkedIn, soffermandosi sul legame tra la società e il territorio e sulle opportunità di crescita del club: “Da oggi entro in SSC Napoli con il ruolo di Chief Marketing Officer. Ho avuto modo di conoscere da vicino il legame profondo tra il Club e la città durante le celebrazioni del Centenario della scorsa estate. Un’esperienza che mi ha fatto comprendere il potenziale di un brand capace di coinvolgere milioni di appassionati e la forza di un’identità che lo caratterizza e lo rende riconoscibile in tutto il mondo. È una nuova avventura che inizio con entusiasmo e con l’obiettivo di contribuire al percorso di crescita già intrapreso dal Napoli, attraverso lo sviluppo del suo ecosistema digitale, nuove modalità di relazione con i tifosi e progetti capaci di creare valore condiviso insieme ai nostri partner. Ringrazio il Club per la fiducia e per questa importante opportunità”. Un programma che mette al centro la valorizzazione dell'identità azzurra, il rafforzamento del rapporto con i sostenitori e lo sviluppo di nuove opportunità commerciali.