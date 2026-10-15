Mele: "Sorpreso da una mossa di Allegri contro il Villarreal"
Silver Mele, giornalista di Canale 8, è intervenuto in trasmissione a Linea Calcio per commentare il momento del Napoli, dopo la batosta col Villarreal in Champions League e alla vigilia della trasferta di Venezia. Al centro dell’analisi i risultati altalenanti degli azzurri e le scelte di Allegri: "La sorpresa vera di martedì contro il Villarreal è stato vedere Giovane correre larghissimo a sinistra eppure fare comunque una buona partita. Nel primo tempo dal suo piede sono nate buone occasioni.
E poi voglio dire un'altra cosa, il reparto centrale dell'attacco è sempre lentissimo a leggere il momento e le occasioni. E' vero che il Napoli sbaglia tanti cross ma quei 3-4 cross che arrivano da De Bruyne non trovano nessuno in area. Sono tutti sempre in ritardo".
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