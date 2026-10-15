Venezia-Napoli, una frase di Allegri in conferenza ha spiazzato tutti

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Allegri avvisa il Napoli prima di Venezia: “Senza umiltà usciremo con le ossa rotte”. Serve subito il riscatto.

C’è una frase di Allegri, dopo il Villarreal, che più di ogni altra racconta la preoccupazione del tecnico: “Ma sabato già a Venezia sarà una partita dove, se non andiamo con l’umiltà e il rispetto di andare a Venezia e mettersi al pari loro, con una squadra che è una buona squadra e non merita la classifica che ha, usciremo con le ossa rotte”. Un messaggio chiaro, rivolto alla squadra ma anche all’ambiente, in un momento in cui il Napoli è a zero punti in Champions League dopo il ko con l’Arsenal e la batosta in Spagna. Il tecnico non vuole sottovalutare un avversario ultimo in classifica, ma che a suo giudizio vale più dei numeri.

Una situazione delicata: serve il riscatto

La situazione è delicata e il Napoli è chiamato a una risposta immediata. A Venezia gli azzurri troveranno un gruppo ferito, con il nuovo allenatore Nicola in arrivo al posto dell’esonerato Stroppa e la voglia di conquistare i primi punti in campionato. Per Allegri, dunque, il rischio è quello di trovare una squadra più motivata e con meno da perdere. Il tecnico chiede ai suoi umiltà, rispetto e atteggiamento giusto, a partire dalla trasferta del Penzo, dopo una serata europea che ha lasciato il segno. Il riscatto passa da una prestazione solida e senza cali di tensione, per ritrovare fiducia e classifica.

