Sosa: "Allegri non pensa alla Champions, vuole fare strada in Italia"

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Roberto Sosa è intervenuto a Radio Marte per commentare il momento del Napoli, dopo la batosta di Villarreal in Champions League e alla vigilia della trasferta di Venezia. Al centro dell’analisi i risultati altalenanti degli azzurri e le scelte di Allegri. "A lui la partita di Champions interessa poco. Ha aperto l'ombrello pensando al Venezia. Non credo che lui voglia fare chissà quale percorso in Champions. Per me si vuole aggrappare a una competizione mediocre come la Serie A. Allegri è furbo, si tiene il posto fisso da anni perché è facile arrivare oggi tra le prime quattro in Italia".