Meret o Milinkovic col Man City? Di Fusco: "La scelta dipende solo da un fattore"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4Ever - L’estate dei campioni è intervenuto l’ex portiere Raffaele Di Fusco: “Meret? Ha recuperato ma solo Conte e i medici conoscono le sue reali condizioni. Per giocare queste partite bisogna essere al 100%. Milinkovic-Savic è stato preso proprio per questo, per avere un’alternativa valida in qualsiasi momento. Il City si difende attaccando con un pressing molto alto, quindi il rilancio lungo e preciso del serbo può essere un’arma per scavalcare questa pressione.

La decisione dipenderà dalle condizioni di Meret: se è al 100% è il favorito, ma se lo è al 95% potrebbe non toccare a lui. Il Napoli può essere una bella sorpresa in questa Champions, con questo centrocampo di qualità e offensivo. McTominay e De Bruyne insieme lavorano bene. L’errore di Milinkovic-Savic a Firenze? Un portiere non entra mai rilassato, il fatto che sia entrato sul 3-0 non significa nulla. Quella era una parata da fare di piede, di sinistro. Non si fa in tempo ad andare giù, soprattutto con la sua struttura fisica”.