"Mi voleva la Roma, ma se non decido allenatore che resto a fare?", retroscena Trevisani su Manna
Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' nel corso di Fontana di Trevi, ha commentato la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina del Napoli a Massimiliano Allegri e non a Italiano.
Il pensiero di Manna su Allegri al Napoli
"De Laurentiis aveva preso Italiano. Manna, da quello che mi hanno raccontato, ha detto 'ma se io non sono andato alla Roma che mi ha cercato per rimanere qua, e poi sto qua e prendiamo l'allenatore che non decido io, perché devo stare qua?'. E so anche che tra prima e dopo Milan-Cagliari l'offerta ad Allegri è andata al ribasso da parte del Napoli. In Italia ormai guardiamo al passato e non al futuro. E' un pensare all'indietro, cosa tipica di noi italiani. Gli allenatori devono andare lontano dall'Italia, vedi De Zerbi o Farioli".
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