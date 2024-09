Montefusco: "ADL resterà nella storia di Napoli se fa queste due cose..."

vedi letture

L’ex allenatore Enzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di “Fuorigioco”: “De Laurentiis? I risultati sono tutti a suo favore e quello che ha iniziato quest’anno ne è l’ennesima testimonianza. Se riesce a completare il lavoro con il settore giovanile e fa la cittadella dei ragazzi napoletani, per me resterà per sempre nella storia dei tifosi e della città”.