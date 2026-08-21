Martinelli-Napoli? Aumenta la concorrenza: interesse di una big italiana

vedi letture

La Juventus valuta Gabriel Martinelli come possibile rinforzo offensivo. L’Arsenal avrebbe aperto alla cessione dell’esterno brasiliano

La Juventus potrebbe tentare un affondo per Gabriel Martinelli. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Ekrem Konur, l’Arsenal avrebbe aperto alla possibilità di cedere l’esterno offensivo brasiliano, arrivato a Londra nel 2019. In Premier League, Martinelli ha collezionato finora 191 presenze, impreziosite da 41 gol e 25 assist, numeri che lo rendono un profilo particolarmente interessante per diversi club.

Martinelli, la concorrenza di Napoli, Roma e Al-Hilal

Il giocatore avrebbe una valutazione intorno ai 50 milioni di euro, ma la situazione contrattuale potrebbe incidere sulle strategie dei club interessati: Martinelli è infatti legato all’Arsenal fino a giugno e, senza un rinnovo, potrebbe liberarsi a parametro zero al termine della stagione. In Serie A, oltre alla Juventus, il brasiliano piace anche al Napoli e alla Roma, mentre sullo sfondo resta l’interesse dell’Al-Hilal. La concorrenza è quindi ampia e il futuro dell’attaccante potrebbe diventare uno dei temi da seguire nelle prossime settimane.