Mutti lancia Conte: "Napoli favorito per lo Scudetto! L'Inter è troppo fragile..."

Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “10 cambi del Napoli contro il Palermo? Ho i miei dubbi. Per me Conte ci tiene alla Coppa Italia, non credo farà un turn over così ampio. Il Palermo non va sottovalutato per me. Se il Napoli cambiasse tutto l’undici sarebbe comunque una buonissima formazione, ma magari non hanno mai giocato insieme. Anche il Palermo, sono convinto, metterà la miglior formazione in campo contro il Napoli.

Corsa scudetto? Vedo il Napoli davanti a tutte e dietro ci metto l’Atalanta. L’Inter? Non me la ricordavo così fragile soprattutto contro un Milan così. Il campionato è un libro aperto. L’Atalanta ha una struttura importante, Retegui e Brescianini son calciatori importanti dal punto di vista della fisicità. Forse all’Atalanta manca qualcosa sugli esterni. 4-3-3 del Napoli? La rosa è ricca di soluzioni, ma mi ha sorpreso questo 4-3-3. Conte però ha ridato al Napoli un vestito importante, adesso gli azzurri fanno paura per le capacità del suo allenatore