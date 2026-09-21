Bucchioni critica Allegri: "Hojlund troppo solo, serviva Vergara"

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Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, analizza il momento del Napoli dopo il pareggio contro la Fiorentina e si sofferma sulle difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo Bucchioni, il Napoli sta facendo fatica ad adattarsi a una filosofia diversa rispetto a quella proposta negli ultimi anni: «Dopo anni di calcio dominante, con il gioco al centro del lavoro, è dura buttarla tutta solo sul carattere, sulla grinta, sulla cattiveria che questa squadra non ha».

Il giornalista sottolinea poi come agli azzurri non sia bastato sbloccare la partita per portare a casa i tre punti. Nel mirino anche alcune scelte di Allegri e, in particolare, il mancato utilizzo di Antonio Vergara: «Il gol di vantaggio non è bastato, troppa sufficienza, Hojlund troppo solo e non capisco come mai non sia entrato Vergara».

Per Bucchioni, dunque, il pareggio maturato a Firenze rispecchia quanto visto in campo: «Il pari è giusto, ma la vetta è lontana». Un altro passo falso che lascia aperti gli interrogativi sulla crescita del Napoli e sulla necessità di trovare nuove soluzioni, soprattutto dal punto di vista del gioco.