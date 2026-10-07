Il Napoli ha cercato anche Inzaghi? L'agente: "Richieste da 4-5 club in Italia"

Simone Inzaghi è stato tra gli allenatori accostati al Napoli per il dopo-Conte. E quella di Pastorello potrebbe essere una conferma.

L'agente Federico Pastorello ha parlato a SportMediaset soffermandosi su alcuni dei suoi principali assistiti, a cominciare da Simone Inzaghi oggi all'Al Hilal, nome accostato anche alla panchina del Napoli nel corso dell'ultima estate, prima di andare poi su Massimiliano Allegri per il dopo-Antonio Conte.

Inzaghi è al secondo anno in Arabia Saudita… C'è mai stata la possibilità di tornare in Italia in estate? "Un anno di esperienza gli è servito tanto, poi a fine anno si tireranno le somme, non è chiuso né in un senso né nell'altro, poi ci sarà ovviamente anche da considerare la volontà del club. Ogni estate ci sono 4-5 club che lo cercano, anche dall'Italia, anche quest'estate, ma non c'è stato bisogno neanche di approcciare perché la sua volontà era quella di rimanere".