Obaretin rientra al Napoli dal prestito all'Empoli, l'agente: "Ecco dove può andare"

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Quale futuro per Nosa Obaretin? Il difensore di proprietà del Napoli, reduce dal prestito in Serie B all'Empoli, potrebbe andare all'estero.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Enzo Raiola, agente dell'azzurro Nosa Obaretin, reduce dall'ultima stagione trascorsa in prestito all'Empoli:

"Obaretin ha un percorso differente, ha più esperienza, il ragazzo è molto attenzionato all’estero, forse per caratteristiche fisiche e sto cercando trovare la soluzione giusta per lui anche se non è mai semplice perchè quando i risultati non arrivano, i giovani sono i primi ad essere fatti fuori".