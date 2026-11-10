L'ex Bellucci: “Champions ancora possibile! Lang mi è piaciuto, Lucca deve dare di più"

Claudio Bellucci analizza la corsa Champions del Napoli, le prestazioni di Lang e Lucca e l'ipotesi Icardi.

L'ex attaccante del Napoli Claudio Bellucci, intervistato dal Corriere dello Sport, ha analizzato le prospettive della squadra di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulla rincorsa alla qualificazione in Champions League, sulle prestazioni di Noa Lang e Lorenzo Lucca e sulle possibili strategie di mercato. Bellucci ritiene che gli azzurri possano ancora raggiungere il quarto posto, ma avverte che sarà necessario cambiare immediatamente passo, ritrovando la mentalità vincente mostrata nelle ultime stagioni.

La qualificazione alla prossima Champions League può essere ancora un obiettivo?

“Allegri ha detto che il Napoli è in corsa. Io ci credo, ma adesso bisogna cambiare ritmo: non sono più ammessi passi falsi. Quando c'è una gara da vincere, bisogna vincerla, anche con la forza e il carattere, non soltanto attraverso il bel gioco. Negli ultimi anni il Napoli ci ha abituati a imporsi in queste occasioni: deve ritrovare quella mentalità”.

Lang e Lucca sono al centro di due polemiche differenti. Come giudichi le loro prestazioni?

“Sì, completamente. Lang contro la Lazio mi è piaciuto: per 60-70 minuti ha giocato una grande partita, saltando l'uomo e creando problemi alla difesa. Per Lucca il discorso è diverso: da lui ci si aspetta qualcosa in più ed è arrivato il momento che lo dimostri. Allegri gli sta dando fiducia: anche quando non parte titolare, entra e ha la possibilità di incidere. Deve sfruttarla”.

Se il Napoli decidesse di cedere nuovamente Lucca in prestito, quale attaccante consiglieresti?

“Mi sorprende che Icardi sia ancora senza squadra. Il suo nome è stato accostato al Napoli e alla Juventus. Sono passati mesi dalla fine della sua ultima stagione e allenarsi da soli non è come lavorare ogni giorno con un gruppo. Non mi farei prendere dalla fretta: magari Hojlund o Lucca ritrovano continuità nelle prossime settimane. Se si decidesse di intervenire, sceglierei un profilo funzionale, capace di completare il reparto senza alterare gli equilibri. Un attaccante di grande nome non è sempre la soluzione migliore: bisogna pensare alle esigenze della squadra, non al prestigio del singolo. Inoltre servirebbe un profilo pronto e in grado di calarsi subito nella realtà del Napoli e del campionato italiano, che non è mai semplice”.