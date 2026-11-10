Sky, Modugno: “Lang ha mancato di rispetto ai tifosi, atteggiamento ingiustificabile”

Francesco Modugno analizza la crisi del Napoli, difende Allegri e critica duramente Lang.

Il giornalista Sky Francesco Modugno, intervenuto nell'ultima puntata de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha analizzato il momento complicato del Napoli, soffermandosi sul rapporto tra Massimiliano Allegri e lo spogliatoio. Secondo Modugno, la reazione degli azzurri nel secondo tempo contro la Lazio rappresenta un segnale importante della compattezza del gruppo, nonostante le difficoltà legate agli infortuni e a una rosa dall'età media elevata. “Nei momenti delicati c'è bisogno di certezze, abbiamo un paio di punti fermi: la fiducia nell'allenatore e la squadra che sta con Allegri. La risposta nel secondo tempo è un segnale di una squadra che sta lì con l'allenatore per venirne fuori insieme. L'analisi sul Napoli deve essere più ampia, considerando che nelle ultime due sessioni non ha fatto mercato, è una rosa con l'età media alta e tantissimi infortuni, un fattore che condiziona troppo anche lo stile di gioco. Condivido l'idea di Allegri, chi si vuole divertire vada a teatro”.

Modugno: “Lang ha mancato di rispetto ai tifosi, atteggiamento ingiustificabile”

Il giornalista ha poi affrontato il tema della qualificazione alla prossima Champions League, sottolineando come il Napoli debba continuare a credere nella possibilità di raggiungere il quarto posto nonostante il ritardo accumulato in classifica. “Hai il dovere di provarci e di crederci ancora”.

Su Lang: “Ha avuto un atteggiamento provocatorio, non era richiesto, la tifoseria l’ha sostenuto in questi due anni. Ha mancato di rispetto alla gente che ci mette sacrifici e passione. Il napoletano non è mai mancato, quello che è mancato spesso è proprio lui. È un atteggiamento ingiustificabile.”

Su Lucca: “Vive un momento di fragilità, i fischi non li condivido assolutamente ed è una cosa di cui non dobbiamo andare fieri.”