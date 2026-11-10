Gifuni fa i calcoli: "Per il quarto posto serve una media punti impressionante”

Gianluca Gifuni analizza Napoli-Lazio, la corsa Champions, il gesto di Lang e il recupero degli infortunati.

Il giornalista Gianluca Gifuni, intervenuto nel corso de 'Il Bello del Calcio' su Televomero, ha analizzato il pareggio tra Napoli e Lazio, sottolineando come il risultato possa rappresentare un primo segnale di ripresa dopo una settimana particolarmente complicata per gli azzurri. Gifuni ha ricordato le tensioni seguite alla sconfitta di Porto, evidenziando alcuni aspetti positivi della prestazione contro la formazione di Gattuso. “La settimana iniziava col post-Porto con ritiro, scontri, spogliatoio spaccato. Il Napoli era imbambolato nella partita, molti hanno sbagliato tanto, questo risultato è da accogliere con tanto favore e può essere l'inizio di una ripresa. La cosa positiva è che il Napoli ha avuto equilibrio per tutti i novanta minuti e non ha subito gol negli ultimi trenta minuti com'è accaduto sempre”.

Sulle parole di Allegri post-Lazio: “Fa bene a mantenere la fiducia. In Champions il Napoli può ancora andare avanti ed è fondamentale per incassare. In campionato per arrivare a 74-75 punti e chiudere al quarto posto dovrebbe fare 2,25 media punti a partita”.

Su Lang: “Non ho mai visto in 40 anni un giocatore rivolgersi così ai tifosi. Ricordo però i fischi nei confronti di giocatori napoletani che avevano dato tanto a Napoli, parlo di Cannavaro e Insigne che sono stati distrutti dai tifosi.”

Sul rientro degli infortunati: “Questa rosa sarebbe da scudetto con tutti i giocatori in forma".