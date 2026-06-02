Osimhen lascia il Galatasaray? Dalla Turchia: "Possibilità molto basse, ma club pronto all'addio"

vedi letture

Fanatik: Osimhen verso la permanenza, Galatasaray riflette sul futuro di Noa Lang.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto il giornalista del portale turco Fanatik, Burak Ozdemir: "Antonio Conte in Turchia? C'è stato qualche rumors, credo che sia più pronto per la Nazionale italiana.

Vincenzo Italiano al Besiktas? Ci sono discussioni in corso. Vedremo.

Osimhen? La possibilità che Osimhen si muova è molto bassa. Il CT della Nigeria ha fatto queste dichiarazioni perché secondo lui il calciatore voleva una vacanza, non voleva giocare con la Nazionale. Il Galatasaray sarebbe pronto a farlo partire, perché il suo ingaggio è alto.

Noa Lang non sarà riscattato dal Galatasaray? In Turchia ci sono dei limiti, ossia dieci giocatori stranieri. Il Galatasaray sta vedendo come muoversi, perché Noa Lang costerebbe 30 milioni. Occuperebbe uno slot, stanno facendo valutazioni. E devono rispettare anche gli slot Under 23, che sono 4. Il prezzo resta alto.

Il ruolo di Mertens al Galatasaray? È stato invitato per festeggiare con il Galatasaray, ma da qui a dire che possa avere un ruolo all'interno della dirigenza è ancora presto"