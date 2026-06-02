Allegri-Napoli, da Milano: "Nodo risoluzione e buonuscita, domani il giorno chiave"

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Monica Colombo: Allegri-Napoli vicino, Rabiot resta il grande obiettivo di mercato.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuta la giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo: "Il giorno chiave per Allegri sarà domani. Si riconcentrerà dal nodo risoluzione e buonuscita, si avrà un quadro più chiaro. C'è ottimismo sulla riuscita dell'affare. L'input del nuovo tecnico del Milan è quello di profili stranieri per evitare che un allenatore italiano possa avere contatti con la stampa. La dirigenza non l'ha ammesso, ma questo è quello che penso. Pochettino è un'idea di Ibrahimovic, essendo contrario a dare tutte le chiavi del Milan in mano a Rangnick che sceglierebbe tutti gli elementi del progetto. Pimenta ha ereditato il portafoglio clienti da Raiola e aveva suggerito Pochettino al Milan.

Rangnick-Glasner coppia favorita? Oggi capiamo se si va in questa direzione. C'è questo incontro a Zurigo con Glasner: il Milan si sta definendo in queste ore. Oltre Rabiot ci sono giocatori del Milan che possono rientrare tra i nomi del mercato del Napoli? Rabiot è sicuramente il primo nome, è il pupillo di Allegri, non sarebbe neanche difficile liberarsi di lui. Perché è espressione dell'allenatore con cui è finito il rapporto in malo modo. C'è però Gila che è stato trattato da Tare per portarlo a Milano".