Futuro De Bruyne, Fabbroni: "Se mentalmente non convinto, il Napoli non farà barricate"

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Fabbroni: il futuro di De Bruyne passa dal Mondiale, Conte riflette sul Fenerbahçe.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Il Brasile di Ancelotti mi incuriosisce. Mi incuriosisce anche capire come gestirà Neymar. La Francia è una serissima candidata. L'Argentina ha mix di classe, punterà in alto. Probabilmente in Europa la sorpresa sarà l'Inghilterra.

Questa storia di De Bruyne ce la porteremo per tutta l'estate? Sì temo di sì. Lui è felice di essere al Mondiale, ha deciso subito di farsi l'operazione, andando via dalla mattina alla sera da Napoli perché voleva questa guarigione a tutti i costi. Sul suo proseguo napoletano dipenderà molto dal Mondiale. De Bruyne ha assaggiato un calcio tattico, difensivista, forse anche poco felice e gioioso. Avrebbe un altro anno di contratto con il Napoli, ma se dovesse non mostrarsi mentalmente convinto credo che il club non farà le barricate per trovare un'altra avventura.

Sui rumors di Conte al Fenerbahce? Io ci andrei subito. Bisogna capire se ha ancora voglia di allenare. E bisogna capire se è una questione di soldi o di altro".