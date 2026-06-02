Improta ottimista: "Allegri farà bene, si porta dietro una rivincita"

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Improta promuove Allegri: con pochi acquisti il Napoli può restare al vertice.

Nel corso di 'Campania Sport' su Canale 21, è intervenuto l'ex azzurro Gianni Improta: "Dico una cosa che Allegri, secondo il mio punto di vista farà bene. Farà bene, perché sono d'accordo con il presidente che quando dice in quella conferenza: 'Senza gli infortuni... ', perché lui credeva nell'organico forte. Anch'io credo e dico che tranne qualcuno, sappiamo chi dovrà andar via, lo quelli un po' più avanti negli anni, se il Napoli mette dentro 3/4 giocatori...

Per continuità mi aspettavo la scelta di Allegri, però conoscendo anche il presidente come ha agito fino ad ora amministrativamente parlando, pensavo che potesse prendere Italiano per iniziare un percorso diverso. Anche se paradossalmente avrebbe dovuto spendere di più con Italiano che con Allegri. Attenzione, Allegri si porta dietro una rivincita che vuole poi dimostrare, perché quando lui arrivò come calciatore fu un'annata ovviamente terribile, quindi c'ha qualcosa da dire".