Sabatini sta con Lang: “Tutti a fischiare il migliore. E non sopporto i giocatori costretti sotto la Curva…”

Sandro Sabatini difende Noa Lang e critica duramente i fischi dei tifosi del Napoli contro la Lazio.

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha preso posizione in difesa di Noa Lang, criticando apertamente la reazione dei tifosi del Napoli nei confronti dell'esterno olandese durante la partita contro la Lazio. Secondo Sabatini, i fischi indirizzati al calciatore sarebbero stati ingiustificati, soprattutto considerando il rendimento dell'ex PSV, protagonista di una delle migliori prestazioni della squadra azzurra. I

Sabatini: “Lang era il migliore in campo, perché fischiarlo? Non sopporto più certe scene”

Nel corso del suo intervento, Sabatini ha ricordato il gesto con cui Lang si è rivolto agli spalti, interpretandolo come un invito a sostenere la squadra piuttosto che come una provocazione. Il giornalista ha inoltre sottolineato il contributo offensivo dell'olandese, capace di creare difficoltà alla difesa biancoceleste e di servire un assist. “Me la sono presa con i tifosi del Napoli per Lang. Lui fa il gesto ‘Non vi sento’ e le curve lo fischiano. La squadra è sotto 1-0, partita della disperazione, e tutti a fischiare il migliore in campo, quello che poi fa l'assist, crea un po' di scompiglio, mette in difficoltà la Lazio. Questa consuetudine dei giocatori che devono sempre andare sotto la curva, sentirsi dire: ‘Fuori i coglioni!’ e rispondere: ‘Grazie, va bene’. ‘Andate a lavorare’ e quelli battono le mani: ‘Sì, va bene, avete ragione’, io non la sopporto più. Perché uno che dice: ‘Non vi sento, forza!’ e questi si mettono a fischiarlo in quel modo? Boh”.