Como da Scudetto? Oliveira: “3 punti in 7 gare e vittoria a Napoli. Mai porsi limiti”

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Luis Oliveira, ex attaccante del Como, presenta la sfida di Champions e invita la squadra di Fabregas a non lasciarsi condizionare dalla pressione.

La Champions League rappresenta una vetrina prestigiosa, ma anche una prova importante per il Como di Cesc Fabregas, chiamato a confrontarsi con avversari di livello internazionale senza lasciarsi condizionare dalla pressione. A parlare delle ambizioni dei lariani è Luis Oliveira, ex attaccante del Como, che alla Gazzetta dello Sport sottolinea quanto possa pesare la sensazione di essere osservati dal mondo intero: “Puoi sentire il peso di sapere che tutto il mondo ti sta guardando. Giocare contro colossi come Real Madrid, Barcellona o PSG ti può dare la sensazione di aver toccato il punto più alto della carriera. Ma sarebbe un errore. Deve essere solo l’inizio, non bisogna porsi limiti”.

Oliveira: “Il Como può stupire, mai porsi limiti”

L’ex attaccante guarda anche al campionato e non esclude scenari ambiziosi per il Como, protagonista di un ottimo avvio con sette punti conquistati nelle prime tre giornate e già una vittoria prestigiosa contro il Napoli: “Scudetto? Nel calcio tutto è possibile, e il Como ha già dimostrato di poter stupire. Hanno cominciato benissimo il campionato, conquistando sette punti in tre partite e battendo già una grande squadra come il Napoli. Lo ripeto: mai porsi limiti”.