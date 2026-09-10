Schira: "In Champions puoi sperimentare, ma Napoli già si stava accontentando"

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Il giornalista Nicolò Schira parla del match del Napoli allo stadio Maradona contro l'Arsenal: "Il Napoli ieri è stato preso a pallonate dall'Arsenal. Il Napoli si è messo dietro e ha pagato dazio con gli infortuni. Insomma, anche col caso Lang, c'è poco da stare Allegri. Gli infortuni muscolari fanno sempre preoccupare. Ma ripeto anche alla Juventus sta succedendo, cerchiamo di capire perché.

Ieri non era partita da dentro o fuori, questa fase della Champions ti permette anche di sbagliare. Come a San Siro a un certo punto il Napoli ha fatto capire che voleva accontentarsi ma a questi livelli vieni punito. Oggi la melina è difficile, si fatica ad addormentare la gara. Coi 5 cambi sono arrivati 5 giocatori forti e il Napoli con i cambi invece ha perso qualcosa".