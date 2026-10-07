Pato ricorda l’esordio contro il Napoli: “Segnai e partecipai alla festa, un’emozione incredibile”

Pato ricorda il debutto con gol contro il Napoli nel 2008 e la notte indimenticabile vissuta a San Siro.

Alexandre Pato torna con la memoria al 13 gennaio 2008, giorno del suo debutto ufficiale con il Milan. Intervistato da Radio TV Serie A, l'ex attaccante brasiliano ha raccontato le emozioni vissute a San Siro nella spettacolare vittoria per 5-2 contro il Napoli, con Sosa e Domizzi a segno per gli azzurri. Una serata indimenticabile per Pato, subito protagonista con un gol: “Nella prima partita contro il Napoli, Ronaldo mi ha fornito due assist, poi ha segnato. Alla fine, ho partecipato alla festa e mi sono liberato. In quel momento mi sono passati tutti i mesi di attesa davanti agli occhi. Un'emozione incredibile: c’era anche la mia famiglia in tribuna. Vedere godere i tifosi rossoneri è stato fantastico”.

Pato racconta San Siro e Ronaldinho

Pato ha ricordato anche il rapporto con San Siro e con alcuni dei grandi campioni incontrati durante la sua esperienza in rossonero: “Giocare a San Siro non mi ha mai fatto impressione. L’unico giocatore che mi provoca un'emozione particolare, ancora oggi, è Ronaldinho. Io ho sempre pensato a scendere in campo, dribblare e provare a fare gol”. Curioso anche il racconto relativo al figlio, al quale il brasiliano non parla abitualmente della propria carriera: “A mio figlio non parlo del mio passato da calciatore. Una volta venne da me e mi chiese: ‘È vero che hai giocato al Milan?’. Per me è stata un'emozione. Gli piace giocare a calcio. Ha due anni e mezzo e i movimenti giusti: magari in futuro farà il calciatore”. Immutato, infine, il legame con il popolo milanista: “I tifosi rossoneri? Dal primo giorno ad oggi per loro c’è solo amore. Sono arrivato piccolo e torno spesso da uomo: le persone che mi fermano e mi chiedono l’autografo mi riempiono di gioia”.