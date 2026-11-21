Pedullà: “Non si può difendere così Allegri, calpestano classifica e realtà! C’è un giornale…”

"Ritengo incredibile questo modo di interpretare una valutazione legata a un allenatore con gli infortuni che ha avuto e col mercato non fatto".

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, tramite il proprio canale Youtube ha rilasciato alcune dichiarazioni per descrivere il momento di Massimiliano Allegri e del suo Napoli: "Il silenzio di Allegri fa pendant con gli aiuti mediatici. Anche ieri mattina ho letto dei pezzi che dal mio punto di vista non rendono l'idea dell'attuale situazione. Il Corriere dello Sport, ad esempio, ha fatto uno speciale su tutte le problematiche che ha avuto Allegri. Come se le problematiche fossero state superiori a una classifica indecente. Le problematiche non avrebbero dovuto comprendere una classifica indecente. Adesso il Napoli si trova in una situazione quasi conflittuale, per il poco tempo a disposizione per recuperare terreno. Non può sbagliare con il Torino, non può sbagliare quella successiva in campionato e non può perdere le tre successive di Champions, dando per persa quella di Manchester.

Ritengo incredibile questo modo di interpretare una valutazione legata a un allenatore con gli infortuni che ha avuto e col mercato non fatto. E' una difesa d'ufficio, basterebbe guardare la classifica. Oggi il Napoli è in difficoltà anche sulla gestione legata al mercato. Cosa ne sarà del Napoli tra un mese? Quale tipo di svolta potrà avere per pensare a un mercato in cui bisognerà fare qualche operazione? Questa difesa d'ufficio ad Allegri fa del male anzitutto ad Allegri. Non è possibile difendere un allenatore con quella classifica. Se io metto la classifica e guardo il Napoli al decimo posto, qualsiasi parola se la porta via il vento".