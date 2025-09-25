Podcast Pellegatti fiducioso: "Milan, è il momento migliore per sfidare il Napoli! Vi spiego perché"

A parlare di Milan a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Carlo Pellegatti: "Il Milan può essere candidata per lo Scudetto? C'è ci tocca ferro, ma anche chi, come me, che quando gli dicono che il suo cavallo ha delle chance è contento. Non sono scaramantico. Allegri non è una sorpresa per me a livello di gioco spettacolare. Il Milan nella stagione '10/'11 segnava 65 e ne subiva solo 24, con doppia cifra per tre punte. Allegri, se ha un bel capitale umano, lo sfrutta e diverte. Quando deve giocare col centrocampo che aveva la Juve, è stato straordinario a farla arrivare quarta, anche in mezzo a problemi societari.

E' il miglior momento, sul piano del gioco e del morale, per affrontare una squadra forte come il Napoli. Il Milan ha fiducia, ha segnato tanto e subito poco. Se ti senti forte, è facile giocare bene. Sarà una partita complicata ma mi aspetto un bel Milan e penso che Conte sia preoccupato ad affrontare un Milan così. Per me può fare la stagione del Napoli dello scorso anno".