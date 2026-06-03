Perinetti: “De Bruyne ingeneroso! Conte ha inventato 4-1-4-1 per trovargli una collocazione”

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Giorgio Perinetti parla del possibile ritorno di Antonio Conte in Nazionale e commenta le dichiarazioni di Kevin De Bruyne sul tecnico salentino

Il direttore sportivo Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulle voci che vorrebbero Antonio Conte nuovamente alla guida della Nazionale italiana. Secondo Perinetti, però, ogni decisione sarà inevitabilmente legata all’assetto della Federazione e alla nomina del nuovo presidente, attesa per il 22 del mese: “C’è un problema relativo alla scelta del presidente federale. Possiamo fare anticipazioni, ma non si vede ancora chi sarà il presidente federale. Io penso che la scelta sarà tra due che hanno già guidato la Nazionale: o Conte o Mancini”.

Il commento su De Bruyne e il lavoro di Conte al Napoli

Nel corso del suo intervento, Perinetti ha commentato anche le recenti dichiarazioni di Kevin De Bruyne, che si era detto soddisfatto della fine dell’esperienza di Conte sulla panchina del Napoli. Un giudizio che il dirigente non condivide: “È stato ingeneroso. È un grande calciatore, ma dovrebbe evitare di dare giudizi su un allenatore che comunque lo ha subito inserito. Conte ha inventato il 4-1-4-1 per trovargli una collocazione in un centrocampo che, a bocce ferme, era composto dai tre fenomeni che avevano consentito al Napoli di vincere lo scudetto contro l’Inter”.