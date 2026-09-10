Del Piero a Sky: "La Champions non è il campionato del Napoli"

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Alex Del Piero in studio a Sky dopo la sconfitta del Napoli contro l'Arsenal. "La Champions non è il campionato del Napoli. La stanchezza all'ottantesimo ce l'aveva il Napoli, non ce l'aveva l’Arsenal. Ha tenuto di più la palla, è il suo modo di giocare, giocatori come Odegaard vanno a nozze in un gioco del genere, hanno alle spalle un'annata strepitosa e una vittoria col Chelsea in casa. Anche dal punto di vista psicologico ci sono delle dinamiche che intervengono. Poi c'è il discorso delle gambe…"