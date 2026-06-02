Quale sistema adotterà Allegri? Bazzani: “Un delitto non sfruttare gli esterni offensivi”

vedi letture

Fabio Bazzani ha commentato la scelta di Allegri come nuovo allenatore del Napoli, sottolineando la compatibilità del tecnico con una piazza ambiziosa

Fabio Bazzani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, soffermandosi sulla scelta della società e sulle caratteristiche del tecnico livornese. Secondo l’ex attaccante, il Napoli rappresenta una realtà di altissimo livello, con pressioni importanti e obiettivi ambiziosi, e proprio per questo la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis di puntare su Allegri sarebbe coerente con le esigenze del club: “Napoli è una piazza di un certo tipo, di livello molto alto, con pressioni alte, con obiettivi di un certo livello e magari De Laurentiis non si è fatto influenzare da quello ma ritiene Allegri ancora un allenatore di un certo livello per questo tipo di piazze”.

Le scelte tattiche e il valore degli esterni offensivi

Nel corso del suo intervento, Bazzani ha poi affrontato anche il tema tattico, sottolineando come non sia corretto identificare Allegri esclusivamente con il 3-5-2, sistema utilizzato più recentemente, ricordando invece come in passato il tecnico abbia spesso adottato anche il 4-3-3. L’ex calciatore ha inoltre evidenziato l’importanza degli esterni offensivi nel sistema di gioco del Napoli, ritenendo fondamentale valorizzarne le qualità: “Il potenziale degli esterni offensivi del Napoli credo sia un delitto non sfruttarlo, il 3-5-2 ti va a togliere quelle che sono le qualità degli esterni offensivi”.