Quale sistema adotterà Allegri? Bazzani: “Un delitto non sfruttare gli esterni offensivi”
Fabio Bazzani, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, soffermandosi sulla scelta della società e sulle caratteristiche del tecnico livornese. Secondo l’ex attaccante, il Napoli rappresenta una realtà di altissimo livello, con pressioni importanti e obiettivi ambiziosi, e proprio per questo la decisione del presidente Aurelio De Laurentiis di puntare su Allegri sarebbe coerente con le esigenze del club: “Napoli è una piazza di un certo tipo, di livello molto alto, con pressioni alte, con obiettivi di un certo livello e magari De Laurentiis non si è fatto influenzare da quello ma ritiene Allegri ancora un allenatore di un certo livello per questo tipo di piazze”.
Le scelte tattiche e il valore degli esterni offensivi
Nel corso del suo intervento, Bazzani ha poi affrontato anche il tema tattico, sottolineando come non sia corretto identificare Allegri esclusivamente con il 3-5-2, sistema utilizzato più recentemente, ricordando invece come in passato il tecnico abbia spesso adottato anche il 4-3-3. L’ex calciatore ha inoltre evidenziato l’importanza degli esterni offensivi nel sistema di gioco del Napoli, ritenendo fondamentale valorizzarne le qualità: “Il potenziale degli esterni offensivi del Napoli credo sia un delitto non sfruttarlo, il 3-5-2 ti va a togliere quelle che sono le qualità degli esterni offensivi”.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro