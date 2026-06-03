Rabiot-Napoli, Del Genio: "Immaginate lui e McTominay insieme, basta un cross..."

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli parlando del calciomercato del Napoli e dei tanti giocatori accostati al club azzurro: "I primi segnali di mercato mi sembrano positivi, poi ovviamente queste operazioni bisogna concretizzarle. Se hai Rabiot e McTominay come interni di centrocampo e devi chiudere un'azione, basta butti un pallone in area e hai poi Hojlund centravanti e quindi hai tre grandi giocatori e non ti servirebbe neppure chissà quale sviluppo della manovra. De Bruyne? Le offerte possono arrivare.

Se lui fa la scelta di non restare le valuterà. Magari arriveranno dagli States o dall'Arabia ma lui non voleva sentirle perché voleva ancora la Champions".